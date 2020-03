Report des prélèvements sociaux du 20 mars? L'URSSAF de La Réunion vous répond

Il faisait partie du train de mesures annoncées par le président de la République lors de son allocution télévisée. Le prélèvement des cotisations sociales des indépendants et libéraux prévu pour le 20 mars était reporté afin de ne pas étrangler encore plus les acteurs économiques en cette période inédite de crise sanitaire du coronavirus.



Mais voilà, les rouages de l’administration se sont peut-être grippés pour certains cas isolés comme Bertrand, un chef d’entreprise de La Réunion qui a eu la mauvaise surprise de découvrir une retenue de 7900 € sur le compte bancaire de son entreprise vendredi dernier.



Nous avons interrogé la direction de la CGSS de La Réunion pour tenter de comprendre et rasséréner les acteurs économiques de l’île quant à l’application des promesses présidentielles.



Les services de l'URSSAF nous confirment ce mercredi que, "pour les comptes Travailleurs Indépendants, le prélèvement du 20 mars n'a pas été effectué. Le montant de cette échéance a été lissé sur les 9 mois restants de l'année."



Cependant, "S'agissant des comptes du Régime Général (pour les salariés), le cotisant devait annuler ou moduler son paiement avec sa déclaration sociale nominative (DSN) en se connectant sur son compte en ligne. S'il n'a effectué aucune démarche, le virement a donc été fait", confirme l'institution.



Ainsi, le seul moyen dont dispose ce chef d’entreprise qui est venu passer ce coup de gueule auprès de notre rédaction, est "de se mettre en contact avec sa banque et de contester le prélèvement", concluent les services de l’URSSAF de la CGSS de La Réunion.