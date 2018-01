Report de la reprise des classes au lundi 5 février pour les écoles et le collège de Cilaos

Le Rectorat de La Réunion annonce le report de la rentrée pour les écoles et le collège de Cilaos.



"Compte-tenu des conditions dégradées de déplacement, des difficultés d’approvisionnement du cirque et dans un souci de sécurité des élèves et des personnels, le recteur de l’académie de La Réunion, Vêlayoudom Marimoutou, en accord avec l’ensemble des autorités publiques, informe les familles et les personnels de l’éducation nationale, du report de la reprise des classes au lundi 5 février 2018 pour les écoles et le collège de Cilaos", est-il précisé.



La mesure concerne également les élèves de l’îlet Furcy scolarisés à la Rivière Saint- Louis et les élèves de l’école Alphonse Daudet du Petit Serré.



Le Rectorat ajoute : "Les chefs d’établissement et leurs équipes éducatives communiqueront directement aux familles les modalités de rattrapage des cours qui seront mises en place."



Le recteur appelle au respect des consignes de sécurité et veillera à informer les familles et les personnels des évolutions de la situation au cours des prochains jours.