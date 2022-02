Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Report de l’opération de recensement de la population au lundi 07 février C’est utile pour vivre aujourd’hui et construire demain ! Comme chaque année, les communes de plus de 10 000 habitants font l’objet d’une enquête exhaustive de l’Institut National de la Statistique et des Études Économiques. À La Réunion, le recensement de la population qui devait se dérouler du 3 février au 12 mars 2022 est reporté. Il débutera le lundi 07 février.

À quoi sert le recensement de la population ?



Les chiffres du recensement de la population permettent de connaître les besoins de la population actuelle (transports, logements, écoles, établissements de santé et de retraite, etc.) et de construire l’avenir en déterminant le budget des communes. La connaissance de ces statistiques est un des éléments qui permettent également de définir les politiques publiques nationales. Au niveau local, le recensement sert notamment à prévoir des équipements collectifs nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les moyens de transports à développer.



Comment le recensement de la population va se faire à Saint-Paul ?



Sous le contrôle de l’Insee, ce sont 27 agents recenseurs à Saint-Paul, qui ont été recrutés. Les agents recenseurs sont porteurs d’une carte officielle et seront sur le terrain pour transmettre aux Saint-Paulois des notices comprenant le code d’accès et le mot de passe pour répondre au questionnaire en ligne.



Les personnes enquêtées pourront alors répondre directement par internet.



Si vous n’avez pas de connexion internet, une réponse papier est toujours possible. En cas d’absence du domicile, l’agent recenseur laissera un avis de passage.



Vos données sont protégées !



Vos données sont protégées !

Elles restent confidentielles. Le recensement de la population est gratuit, ne répondez pas aux sites qui vous réclament de l'argent. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://le-recensement-et-moi.fr/rpetmoi/ ou à l'hôtel de Ville.





