Courrier des lecteurs Réponse d’un médecin libéral aux vœux du Président de l’Ordre Départemental des Médecins de la Réunion (ODM Réunion)

Par Humbert Gojon - Publié le Jeudi 2 Février 2023 à 11:46

Cher Président et cher Confrère, Merci pour vos vœux aux médecins pour 2023 et je vous prie de recevoir à mon tour mes meilleurs vœux pour l’ODM Réunion et vous-même. Je l’avoue m’avérer très agréablement surpris par des vœux ordinaux décrivant très bien car avec beaucoup d’objectivité le drame que vivent les médecins libéraux, et surtout concluant à « Ne lâchons rien et jamais ». Des vœux d’autant plus forts, car prononcés par un Président de l’ODM à la Réunion médecin hospitalier non libéral, et avec des propos acceptables pour un médecin libéral bien loins et tout le contraire de ceux de François BRAUN et Thomas MESNIER. Des vœux, apparemment franchement appréciés des médecins libéraux réunionnais, et malgré de récentes tourmentes connues traversées par votre institution susceptibles d’accorder leur entière confiance à l’ODM Réunion. Je partage tout à fait le point de vue exprimée de nécessité d’unité de toute la profession, médecins libéraux et hospitaliers, indispensable à construire un système de santé satisfaisant, et pour la population, et pour nous praticiens. Les médecins libéraux réunionnais devraient pouvoir compter sur l’ODM Réunion pour expliquer à la population les risques qu’elle encoure avec la loi RIST et une financiarisation et disparition programmées de la médecine libérale. Bien confraternellement.