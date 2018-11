Réponse aux gilets jaunes: Les propositions du Président de la République

Le Président de la République, Emmanuel Macron, a répondu aux gilets jaunes ce mardi après neuf jours de mobilisation. Afin de justifier le maintien de l’augmentation de la taxe sur les carburants, décision qui a déclenché cette indignation générale, le chef d’État a énuméré les mesures prises pour s’éloigner des énergies fossiles, réduire la pollution et favoriser la transition écologique.



La taxe sur les carburants :



Une évaluation tous les trois mois de la taxe et un débat national qui puisse s’inscrire dans les territoires afin de l’adapter au marché du pétrole.



L’énergie :



- La fermeture des centrales à charbon d’ici 2022

- La fermeture des deux centrales nucléaires de Fessenheim en 2020

- La fermeture de 14 réacteurs nucléaires d’ici 2035

- 7 à 8 milliards d’euros par an consacrés aux énergies renouvelables



Les demandes des gilets jaunes :



Ne pas renoncer à la taxe mais changer de méthode de travail pour l’adapter aux citoyens français.