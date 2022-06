Communiqué Réponse à Ericka Bareigts sur le Parc Océan

Communiqué de Farid Mangrolia : Par N.P - Publié le Vendredi 24 Juin 2022 à 18:01

"C’est avec étonnement et crainte pour le quartier que je prends connaissance de la décision unilatérale de la municipalité de vouloir imposer un parc de 3 hectares (30 000 m2) en lieu et place de projets d’aménagement pour les Dionysiens. La question mérite d’être posée : Où sont passés les hôtels, logements en accession, logements sociaux, crèches et commerces de proximité promis depuis 20 ans ? Nous devons voir plus grand pour Saint-Denis et proposer des logements en nombre suffisant, une vraie gare routière, un parking de 1000 places pour résidents et clients, un front de mer aménagé et sécurisé pour les familles."

Farid Mangrolia, Tous Dionysiens