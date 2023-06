"Répondre à la violence par la violence ou la répression n'est pas la solution"

La ville du Port se réveille meurtrie après encore une nuit de violences urbaines. Je condamne fermement ces actes de violences dont l'incendie de la Maison du Citoyen et les différentes dégradations sur les biens publics.



J’apporte tout mon soutien aux agents de la Maison du Citoyen qui découvrent leur lieu de travail à "terre", et à l'ensemble des habitants qui ont subi ces actions indirectement.



Plusieurs communes ont été le théâtre d’actes de violences en réponse à ce qui se passe en France après la mort du jeune Nahel. Je suis très touchée par ce drame et la justice fera son travail. La colère dans nos quartiers doit se transformer en force et énergie positive...Répondre la violence par la violence ou la répression n'est pas la solution.