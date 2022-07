A la Une .. "Répéter la ligne" : Joe Biden gaffe en lisant son prompteur

Une phrase prononcée par le président des Etats-Unis lors de son discours en faveur de l'avortement ce vendredi fait jaser. Par N.P - Publié le Samedi 9 Juillet 2022 à 15:43





C'est une gaffe de plus qui s'inscrit au palmarès du président américain. Ce vendredi 8 juillet, lors de son discours en faveur du droit à l'avortement, Joé Biden a prononcé une phrase qui n'est pas passée inaperçue.Alors qu'il citait un passage de la décision de la Cour suprême - qui a mis fin à la jurisprudence protégeant le droit à l'IVG sur tout le territoire depuis 1973 - il a déclaré : "repeat the line" ("répéter la ligne"), avant d'effectivement reprendre une phrase qu'il venait de prononcer.Si la séquence a suscité des moqueries sur les réseaux sociaux, les équipes de la présidence ont assuré que Joe Biden avait en réalité déclaré "let me repeat the line" ("permettez-moi d'insister", ou "je répète"). Les mots "let me" sont totalement inaudibles dans la vidéo, mais figurent bien dans la retranscription du discours

Joe Biden accidentally reads the part on the teleprompter that says "repeat the line" when they wanted him to say the line again lmfao pic.twitter.com/pS3GdXPe5N

— Greg Price (@greg_price11) July 8, 2022