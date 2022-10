Communiqué Repas solitaire : Toussaint pour les sdf et plus démunis de l'ouest

L'association "Jeunesse en mission" organise un repas solidaire pour les plus démunis de l'Ouest à l'occasion de la Toussaint. Par N.P - Publié le Lundi 31 Octobre 2022 à 09:22

Le communiqué :



Pour la dix-huitième (18) année consécutive, notre association en collaboration avec d’autres partageront le repas avec animation pour les plus démunis et les Sans Domicile Fixe de l'Ouest (Saint-Paul, Le Port, et La Possession) ce mardi 1 novembre 2022 à salle polyvalente de l'étang saint paul a St Paul a partir de 8h30. De ce fait nous avons l'honneur de vous inviter à ce repas avec animation. En remerciant par avance pour votre présence, nous vous prions d'agréer, Mme , Mr l'expression de notre considération distinguée. PROGRAMME DE LA JOURNÉE: - De 7h30 à 9h30 : 2 mini-bus sont mis à disposition pour le transport aux points de rencontre habituel du Port, Possession à Saint-Paul. De - 8h00 à 10h00 un petit déjeuner est servi par des bénévoles. - De 8h00 à 16h00 : salon de coiffure et d’esthétique en continue par 2 coiffeurs professionnels et 2 Esthéticiennes professionnels - 10h00 à 12h00 Animation, chants…. - De 12h00 à 14h00 un repas chaud est servi suivi d'un dessert (gâteaux fait maison). - De 14h00 à 16h00 animation avec la participation des Sans-abri. - À 16h00 un goûter est servi, des gâteaux confectionnés par les bénévoles. - De 16h30 une distribution de vêtement est faite (dons reçus à cette occasion). - Distribution de cadeaux et des barquettes pour le repas du soir. - Les personnes sont ramenées aux points de rencontre. Ensuite les Sans-abris sont raccompagnés.