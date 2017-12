Repas de la 3ème jeunesse au Port: "L'occasion de retrouver de vieux amis"

Bien manger, se retrouver, s’amuser et même danser. C’était l’agréable programme du traditionnel repas des personnes âgées qui se tenait ce mardi, à la Halle des manifestations du Port.



"C’est une fête, mais aussi une forme d’hommage qu’on rend aux anciens. Ils ont fait la Ville et continuent de lui faire honneur, c’est tout naturellement que depuis de nombreuses années, la municipalité leur permet d’avoir ce moment de convivialité", indique Olivier Hoarau, présent pour l'occasion. "Il y a environ 3000 personnes. Tous les ans, il y en a un peu plus, ça veut dire qu’on vieillit bien au Port, et c’est un signe", se réjouit le premier magistrat.