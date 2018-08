Réparali Kafé à St Paul

C’est gratuit ! Et ça se passe ce mercredi 15 août dès 20h à La Cerise à St Paul (1 rue Eugène Dayot).

L’association Ekopratik se réunit ici tous les 3èmes mercredis du mois.

Un bon plan à partager !

Le Réparali, c’est un atelier de réparation collaborative d’objets (petit électro ménager, outillage, informatique, etc.. ).Le but est d’apprendre à se ré-approprier la technologie tout en luttant contre l’obsolescence programmée.Concrètement, vous venez avec votre matériel cassé, ils l’ouvrent, diagnostiquent et tentent de le réparer avec vous.Les bénévoles du Réparali mettent leurs outils et compétences à votre disposition.