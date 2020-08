Courrier des lecteurs Repaire de Là-Bas Si J'Y Suis n°162 à Saint Denis à "Le Manguier"

​Vendredi 14 Août 2020 à 18h00 - "Planet of the Humans" vidéo de Michaël Moore et Jeff Gibbs - Présentation et débat par Bruno BOURGEON Par AID974 - Publié le Mercredi 5 Août 2020 à 08:52 | Lu 183 fois



- que nous perdons la bataille pour arrêter le changement climatique sur la planète Terre parce que nous suivons les dirigeants qui nous ont emmenés sur la mauvaise route

- que nous vendons le mouvement écologiste aux intérêts des riches et aux entreprises américaines



Ce film est la réalité à laquelle nous avons peur de faire face : qu'au milieu d'un événement d'extinction d'origine humaine, la réponse du mouvement environnemental est de faire pression pour des techno-correctifs et des pansements.Trop peu, trop tard.



La seule chose qui POURRAIT nous sauver? Maîtriser notre présence humaine et notre consommation incontrôlables. Pourquoi n'est ce pas LE problème?



Parce que ce serait mauvais pour les profits, mauvais pour les affaires. Voyez ces écologistes éblouis, aux illusions «vertes», qui sont tout sauf vertes, parce que nous avons peur que ce soit la fin et nous avons placé tous nos espoirs sur la biomasse, les éoliennes et les voitures électriques.



«Aucune pile ne nous sauvera», prévient le réalisateur Jeff Gibbs (environnementaliste de longue date et coproducteur de «Fahrenheit 9/11» et «Bowling for Columbine»).



Ce film urgent et incontournable, est une attaque frontale contre nos vaches sacrées, est une garantie pour générer de la colère, des débats et, espérons-le, une volonté de voir notre survie d'une nouvelle manière, avant qu'il ne soit trop tard.



Avec (entre autres) : Al Gore, Michael Bloomberg, Vandana Shiva, Arnold Schwarzenegger, Elon Musk (pour les plus connus en France et à La Réunion).



