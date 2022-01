Réouverture partielle des garderies périscolaires municipales de 15h30 à compter du lundi 31 janvier 2022

Le bon fonctionnement des différentes garderies périscolaires municipales de 15h30 est impacté par la situation épidémiologique actuelle.



Nous mettons tout en œuvre pour réduire autant que possible ces perturbations et assurer un service minimal en fonction de l'évolution de la situation sanitaire et des moyens humains disponibles.



Dans ce contexte exceptionnel et évolutif, nous vous informons que les garderies des écoles suivantes rouvriront à compter du lundi 31 janvier 2022 :





- Gabin DAMBREVILLE et L’AVENIR ;





- Roche CARANGUE et Olivier PAYET.



Celles des autres établissements resteront fermées jusqu'à nouvel ordre. En conséquence, les parents des élèves concernés sont donc invités à prendre toutes les dispositions nécessaires pour pallier ces désagréments.



Nous vous remercions pour votre compréhension et vous présentons nos excuses pour la gêne occasionnée.