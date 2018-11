A la Une ... Réouverture partielle de l'Université de La Réunion ce lundi

Compte-tenu de l’évolution de la situation, Monsieur le Président de l'Université de La Réunion ainsi que Monsieur le Président du Conseil académique en accord avec Mesdames et Messieurs les directeur(rice)s de composantes ont pris la décision de procéder à l’ouverture de l’établissement pour les personnels dès demain lundi 26 novembre 2018 sur l’ensemble de ses sites:

· campus du Moufia,

· campus du Parc Technologique Universitaire,

· campus de la Victoire,

· campus de Bellepierre,

· campus du Tampon,

· campus de Terre-Sainte,

· station du Maïdo



Si cette mesure centrée sur les personnels de l’Université s’accompagne toujours d’une tolérance vis à vis des situations de contrainte liées aux éventuels blocages ou impératifs de sécurité, elle engendre cependant dès demain la reprise de l'ensemble des activités administratives, évènements et instances inscrites au calendrier de l’établissement.



Par ailleurs il est à noter que la reprise des activités d’enseignement et d’accueil des étudiants est envisagée à partir de ce mercredi 28 novembre 2018, sous réserve de conditions favorables (sécurité, circulation, approvisionnement).



