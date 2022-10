Réouverture du sentier du Trou de Fer, en forêt de Bélouve

Les expertises géologiques de la falaise et structurelles de la plateforme ont été concluantes et permettent de rouvrir ce point de vue au public.



Le Département et l’ONF se félicitent de cette décision qui permettra aux acteurs touristiques, aux touristes comme aux Réunionnais de découvrir à nouveau ce magnifique sentier en forêt de Bélouve, jusqu’à son point de vue aménagé.