Réouverture du sentier de Ti Col, du Maïdo à La brèche

Le Département de La Réunion vous informe que le sentier du Maïdo (Ti Col/ La brêche) est à nouveau accessible depuis le 3 septembre 2021.



Fermé en novembre 2020, en raison d’un important incendie, le sentier du Maïdo (Ti Col/La brêche), l’une des portes d’accès à Mafate, est à nouveau accessible, comme suite à la décision préfectorale.



L’incendie du Maïdo du 6 novembre 2020 a fortement fragilisé la falaise et le sentier qui se sont retrouvés totalement dépourvus de végétation. Pour des raisons de sécurité, le sentier a été fermé et interdit à la circulation des usagers.



Conscients de l’importance de cet itinéraire pour les habitants de Mafate, et pour les randonneurs, le Conseil départemental et l’ONF se sont mobilisés pour permettre sa réouverture.



À la suite de cet évènement, des expertises menées par le BRGM ont permis de définir les travaux de purge réalisés pendant plusieurs semaines, par une entreprise spécialisée. Le sentier, disparu sous les gravats, a ensuite été reconstruit, grâce au savoir-faire des ouvriers forestiers de Mafate. Une main courante a été installée sur une distance de 60 mètres, à flanc de la falaise, dans le but de sécuriser le passage des usagers et de réduire la sensation de vertige.



Le Conseil départemental et l’Europe ont financé ces travaux pour un montant de 130.000 €.



Le Département et les équipes de l’ONF rappellent à tous de redoubler de vigilance, dans cette zone fragilisée et potentiellement exposée aux chutes de pierres. Des panneaux ont été installés sur le cheminement, afin d’avertir l’usager de ne pas rester statique sur cette distance d’un kilomètre environ.



Ce sentier est déconseillé les jours de fortes pluies et les 3-4 jours qui suivent.



Restons vigilants et responsables de nos comportements.