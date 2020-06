Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Réouverture du réseau des bibliothèques et des médiathèques de Saint-Paul

Le réseau des bibliothèques de Saint-Paul ouvre à nouveau ses portes au public à partir du lundi 22 juin 2020 à partir de 13h.



Les horaires d’accès aux bibliothèques restent inchangés :

– Lundi au mercredi : 9h-18h

– Jeudi : 13h-18h

– Samedi : 9h-18h



Dans un souci de protection sanitaire, il vous sera demandé de :



– Porter un masque pour toute personne à partir de 11 ans (cf. le décret 2020-663 du 31 mai 2020 indique dans son article 27 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire).



“Art.27

III. – Toute personne de onze ans ou plus porte un masque de protection dans les établissements de type L, X, PA, CTS, Y et S, ainsi que, s’agissant de leurs espaces permettant des regroupements, dans les établissements de type O, sans préjudice des autres obligations de port du masque fixées par le présent décret. Il peut être rendu obligatoire par l’exploitant dans les autres types d’établissements.”



– Vous laver les mains au gel hydroalcoolique présent à l’entrée de chaque structure.

– Respecter la distanciation sociale d’un mètre.

– Respecter le sens de circulation d’entrée et de sortie des bibliothèques



Vous êtes invités à ne pas être statique, à réaliser vos choix d’emprunts, les enregistrer et rejoindre la sortie afin de laisser l’accès aux autres usagers.



La médiathèque ou la bibliothèque se réserve le droit de gérer les flux en fonction de l’affluence du public à l’intérieur des espaces.



Cependant certains services ne seront pas disponibles :



– l’accès des salles informatique, cinéma et travail ;

– l’accès aux toilettes ;

– l’accueil des classes et des groupes ;

– Les animations et ateliers ;

– la lecture sur place de la presse ou autres documents.



La possibilité de faire des réservations par internet pour les lecteurs qui ne désirent pas entrer dans les structures est toujours en vigueur.



La direction vous remercie de votre compréhension.







Dans la même rubrique : < > Commémoration de l’Appel du 18 juin Des opérations de démoustication programmées à Saint-Gilles et dans le lotissement Bellevue