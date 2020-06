Réouverture du Village de Corail le 4 juillet 2020

Chers clients, bonne nouvelle !

Le Village de Corail aura le plaisir de vous accueillir de nouveau à compter du 4 juillet 2020



Nous nous organisons pour vous recevoir dans le respect des nouvelles normes sanitaires.

Plus d’espace pour chacun, plus de responsabilisation ! Nous vous proposerons des prestations différentes pour garantir votre santé, votre sécurité.

Nous vous remercions de votre confiance et de votre compréhension pendant cette période de préparation.



Les réservations sont possibles dès maintenant :

du lundi au vendredi entre 8h et 15h

0262 24 29 39

reservationvdc@cg974.fr



À très bientôt !

L’équipe du Village de Corail

80, avenue de Bourbon - 97434 Saint-Gilles-les-Bains