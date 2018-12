Réouverture des services de la Région ce mardi

La Région Réunion Informe les usagers de la réouverture de ses services à compter du mardi 4 décembre 2018.



La collectivité veut naturellement rassurer les familles et les étudiants du traitement des demandes d'aides des étudiants (bourses) - de l' Aide à la continuité territoriale et, par ailleurs garantir aux différents prestataires et entreprises du suivi des différents mandatements afin de ne pas pénaliser davantage ce secteur mis à mal.