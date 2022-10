Communiqué Réouverture des sentiers du Colorado (St-Denis) et du Tour du Bronchard (Mafate)

Publié le Jeudi 20 Octobre 2022



du sentier du Colorado (commune de Saint-Denis), fermé en urgence le 03 octobre dernier après un accident de la circulation. A noter la déviation de ce sentier dans ses derniers mètres avant de passer sous le pont Vinh San : en effet, un arbre présente des signes de faiblesse et pourrait tomber. Il est demandé à tous les spectateurs du Grand Raid, pour leur sécurité, de respecter strictement le balisage et les informations installées sur le terrain.



du Tour du Bronchard (cirque de Mafate, îlet de Roche Plate), fermé depuis les cyclones de février 2022. L’arrêté préfectoral n°2022-2124 du 18 octobre 2022 prononce la réouverture :