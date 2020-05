Société Réouverture des sentiers: "Un retour en forêt sur la pointe des pieds…" Les promenades en forêt sont de nouveau autorisées, néanmoins l'ONF et le Département précisent, dans un communiqué ci-dessous, que certains sentiers sont encore interdits et d'autres inaccessibles du fait de l'absence d'entretien durant le confinement. Par S.M - Publié le Samedi 16 Mai 2020 à 19:46 | Lu 180 fois



Informez-vous sur l’état des sentiers par zones géographiques



Après reconnaissance par les équipes de l’ONF, les forêts et les sentiers de La Réunion sont à nouveau accessibles. Les plaisirs de la randonnée et de la découverte partagée redeviennent possibles mais le Conseil Départemental et l’ONF Réunion vous demandent à tous d’être vigilants en prenant soin de bien consulter en ligne l’état des sentiers sur les différents tableaux répertoriés par zones géographiques.



Le Département et l’ONF vous accompagnent dans le choix de votre randonnée



Certains sentiers demeurent interdits, d’autres accessibles mais enherbés…, la situation évoluera de jour en jour grâce à l’investissement des équipes qui travaillent pour vous.



Consultez régulièrement les sites internet :





Le Département et l’ONF en appellent à la responsabilité individuelle de chaque réunionnais afin de permettre un retour rapide à une situation normale, dans le respect du travail des ouvriers de l’ONF.



Amis randonneurs bon retour en forêt à tous et soyez responsables !



