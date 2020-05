A la Une .. Réouverture des salles de sport, piscines, parcs, jardins de loisir, plages et lacs

Nouvelle échéance pour le gouvernement qui présente ce jeudi la phase 2 du déconfinement qui débutera le 2 juin. Édouard Philippe entouré de plusieurs ministres a annoncé les nouvelles mesure pour le redémarrage du pays suite à l'épidémie de Coronavirus. Par Amandine Dolphin - Publié le Jeudi 28 Mai 2020 à 20:11 | Lu 4646 fois

Les événements culturels et sportifs organisés dans l'espace public resteront donc suspendus jusqu'au 21 juin au moins et dans toute la France.



Les discothèques, les salles de jeux, les stades, les hippodromes dont l'essence même est dans un esprit festif resteront fermés au public jusqu'au 21 juin au moins.



Les sports collectifs, et notamment les sports de contact, resteront également interdits.



Les sportifs professionnels pourront néanmoins reprendre les entraînements le 2 juin dans le cadre d'un protocole médical strict. La nouvelle était attendue par de nombreux pratiquants de sport et amateur d'activités de loisir. Alors que plusieurs pays voisins ont déjà rouvert piscines, salles de gym et club de fitness sous certaines conditions, c'est au tour de la France de dévérouiller ce secteur. Édouard Philippe a annoncé ce jeudi la réouverture des gymnases, salles de sport et parcs de loisirs mais aussi des plages et lacs à compter du 2 juin pour les zones classées vertes.





