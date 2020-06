Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Réouverture des piscines à Plateau Caillou et au front de mer à Saint-Paul





Une nouvelle organisation a ainsi été décidée, en concertation avec les services, dans le but d’adapter les conditions d’accueil comme suit.

Matérialisation des distances de sécurité à l’entrée de la piscine : Mise en place d’une signalétique au sol (peinture) matérialisant un espace de 2 mètres entre chaque usager dans le hall d’entrée (en cas de file d’attente) :

Plateau Caillou Marquage au sol de l’accueil (2 mètres au départ de la caisse jusqu’à la porte d’entrée soit 6 personnes dans l’accueil au maximum).

Sur l’enceinte extérieure du site, marquage au sol tous les de 2 mètres avec un sens d’entrée et de sortie.

Utilisation d’une douche sur 2, inter distance < 1,50m

Front de Mer Marquage au sol de l’accueil (2 mètres au départ de la caisse jusqu’au portail d’entrée soit 3 personnes dans l’accueil au maximum).

Sur l’enceinte extérieure du site, marquage au sol tous les 2 mètres sur le trottoir sur 15 mètres (7 personnes dans la file d’attente)

Utilisation d’une douche sur 2, inter distance < 1,50m

3 créneaux horaires le matin et 3 autres l’après-midi ont également été mis en place et permettront un meilleur contrôle des passages dans les bassins. Les horaires pour le public dans les piscines de Plateau Caillou et du front de mer sont les suivants :

Du lundi au vendredi : 12h > 13h05

14h > 15h05

15h45 > 16h50 Samedi et dimanche : 10h > 11h05

11h45 > 12h45

15h30 > 17h20 Les horaires indiqués sont ceux d’ouverture des caisses et de sortie de l’eau. Les séances de baignades sont également disponibles sur réservation au 0262.34.69.22 pour la piscine de Plateau Caillou et au 0262.45.80.47 pour la piscine du front de mer.

Pour les usagers disposant d’une carte d’abonnement. Les crédits non consommés depuis la fermeture des piscines liée au confinement le 17 mars 2020 seront réaffectés sur leur carte dès la réouverture des piscines le 8 juin 2020.

IMPORTANT Il est à noter que l’accès aux bassins est soumis à des mesures sanitaires et un respect de la distanciation physique détaillés dans les règlements ci après :

RÈGLEMENT INTERIEUR PLAN COVID 19 PISCINES DE SAINT PAUL

PUBLIC ET CLUBS RESPECT DES DISTANCIATIONS (MARQUAGE AU SOL) DÉSINFECTION DES MAINS OBLIGATOIRE A L’ENTRÉE (MISE A DISPOSITION DE GEL HYDRO ALCOOLIQUE) PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DE L’ACCUEIL JUSQU’AUX CABINES (ALLER ET RETOUR) PORT DES GANTS PROSCRITS DANS L’ENCEINTE DE LA PISCINE AFFAIRES PERSONNELLES EN CABINE FERMÉE A CLÉS APRÈS SORTIE (PAS D’OBJETS DE VALEURS) DOUCHE SAVONNÉE OBLIGATOIRE AVANT L’ARRIVÉE AUX BASSINS PAS DE SAVATES DE PISCINE SUR LE BORD DU BASSIN AUCUN MATÉRIEL PEDAGOGIQUE MIS À DISPOSITION PAR LA PISCINE UNE DISTANCE DE 2M DANS LE BASSIN SERA OBLIGATOIRE ENTRE CHAQUE NAGEUR (1 NAGEUR PAR LIGNE) GRADINS EXTÉRIEURS FERMES (PAS DE MISE À DISPOSITION DES BANCS) FERMETURE DE LA PATAUGEOIRE PAS D’ECHAUFFEMENT, PAS D’ETIREMENT NI DE REGROUPEMENT SUR LES PLAGES 10 PERSONNES PUBLIC GRAND BAIN + 4 groupes de 4 baigneurs maximum PETIT BAIN 9 NAGEURS CLUBS + 1 ENTRAINEUR LA COLLECTIVITÉ SE DÉCHARGE DE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE VOL OU DE PERTE D’OBJETS DE VALEURS

RÉGLEMENTATION PLAN COVID 19 ACCÈS AUX BASSINS PASSAGE PÉDILUVE OBLIGATOIRE

SAVATES ET EFFETS PERSONNELS INTERDITS SUR LES PLAGES (PAS DE SAC)

GRADINS ET BANCS INACCESSIBLES

PAS DE MATÉRIEL MIS A DISPOSITION

MATÉRIEL SPORTIF PERSONNEL AUTORISE AINSI QU’UNE SERVIETTE ET UNE BOUTEILLE D’EAU

RESPECT STRICT DE L’ÉVACUATION DU BASSIN A CHAQUE SONNERIE PAR HEURE.

GRAND BAIN 1 NAGEUR PAR LIGNE

PAS DE CHANGEMENT DE LIGNE POSSIBLE

DISTANCE OBLIGATOIRE DE 2M ENTRE CHAQUE PERSONNE

PETIT BAIN 4 ZONES DÉFINIES AVEC 1 FAMILLE DANS CHAQUE ZONE (4 PERSONNES DE LA MÊME FAMILLE PAR ZONE)

PAS DE CHANGEMENT DE ZONE POSSIBLE

DISTANCE OBLIGATOIRE DE 2M ENTRE CHAQUE PERSONNE

