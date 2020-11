Réouverture dès le 16 novembre des écoles primaires à Mafate

La Ville de Saint-Paul informe les parents d’élèves et l’ensemble de la communauté éducative qu’à compter du lundi 16 novembre 2020, l’accueil des élèves se fera aux horaires habituels, dans le respect des conditions d’hygiène et de sécurité dans les écoles primaires de Mafate (Arthur Atache, Marla et Roche Plate).



La Maire, Huguette Bello et le Conseil Municipal remercient les parents d’élèves et la communauté éducative pour leur compréhension.