Réouverture des inscriptions à l'Université de la Réunion !

Alors que la rentrée universitaire approche à grands pas, beaucoup d'étudiant-e-s et de néobachelier-ère-s ne sont toujours pas inscrit-e-s dans l'enseignement supérieur. L'Université rouvrira ses portes ce Lundi 19 Août 2019 et lancera sa dernière session d'inscriptions.Comme lors de la première session, l'UNEF Réunion invite les étudiant-e-s et néo-bachelier-ère-s à se rendre sur le site de la scolarité de l'Université pour entamer leurs inscriptions : https://scolag.univ-reunion.fr/scolag/user/gpins/ L'UNEF Réunion souhaite rappeler la procédure d'inscription à l'université afin de faciliter les démarches des familles réunionnaises:- Phase d'admission sur Parcoursup ; la phase complémentaire est ouverte jusqu'au 14 Septembre 2019, mais il est conseillé de faire la démarche le plus tôt possible.- Phase de mise en conformité avec la Contribution de Vie Étudiante et de Campus (C.V.E.C) où les boursier-e-s doivent retirer l'attestation d'exonération et les non-boursier-e-s régler la somme 91 € (1€ de plus que 2018) pour avoir l'attestation de paiement : https://cvec.etudiant.gouv.fr/- Phase d'inscription sur le site de l'Université de La Réunion : https://scolag.univreunion.fr/scolag/user/gpins/ avec une transmission des pièces du dossier exclusivement en ligne. Dans le cadre de cette étape, les étudiant-e-s non boursier-e-s devront s'acquitter cette fois des droits d'inscription à hauteur de 170 € pour une inscription en Licence et de 243 € pour une inscription en Master, les étudiant-e-s boursier-e-s eux n'ont toujours rien à payer.Suite à leur inscription en ligne qui se déroule à partir du 19/08/2019 sur le campus du Moufia, au niveau de l'Espace de Vie Etudiante et au campus du Tampon, au niveau du bâtiment S du Lundi au Vendredi, les étudiant-e-s obtiennent un RDV pour récupérer ou mettre à jour la carte étudiante.Il est vivement recommandé aux néo-bachelier-ère-s de venir accompagnés de leurs parents afin de finaliser toutes les démarches sereinement.Dans le cas où l'étudiant-e rencontre des difficultés, une assistance est proposée aux familles, sur le campus de Saint-Denis du Lundi au Vendredi de 8h à 12h et de 13h à 16h et sur le campus du Tampon de 8h à 12h et de 13h à 15h45.Si l'étudiant le souhaite, il peut également faire appel au dispositif SOS INSCRIPTION de l'UNEF qui est actif depuis Juin 2019, par mail sur unef974@gmail.com ou en message privé sur la page Facebook : Unef Réunion