Réouverture des frontières à l'île Maurice :14 jours de quarantaine pour les touristes et à leurs frais

Par E. Moris - Publié le Mercredi 2 Septembre 2020





Ce plan entrera en vigueur à partir du 1er octobre. Il n’est pas simple et pourrait refroidir les plus chauds des touristes.



Lire l'intégralité de l'article en cliquant... Si les vols de rapatriement constituent la première étape de la réouverture tant attendue des frontières, la deuxième phase a déjà été définie. Le Premier ministre avait d’ailleurs donné quelques indications dans son allocution à la nation lundi.Ce plan entrera en vigueur à partir du 1er octobre. Il n’est pas simple et pourrait refroidir les plus chauds des touristes.