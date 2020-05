Société Réouverture des établissements culturels et autorisations des activités nautiques le 14 mai Par Aurélie Hoarau - Publié le Vendredi 15 Mai 2020 à 18:41 | Lu 120 fois

Depuis ce lundi 11 mai, les Réunionnaises et Réunionnais renouent progressivement avec les habitudes d’une vie familiale, sociale et économique. Les musées, médiathèques, bibliothèques services d’archives et les parcs, les jardins ré-ouvrent leurs portes. Les activités nautiques et sportives, la baignade et la navigation sont également de nouveau autorisées sur l’ensemble des eaux de La Réunion.



A l’annonce du premier week-end et après une période de 55 jours de confinement, Jacques Billant a souhaité rappeler la nécessité de se conformer strictement aux mesures barrières et de rester vigilant en particulier dans les différents lieux d’interactions sociales.



Réouverture des établissements culturels



Les établissements culturels accueillant du public sont de nouveau ouverts par arrêté préfectoral n°2020-838 du 14 mai 2020. Afin de limiter la propagation du virus, il est demandé au public de respecter strictement les 1 m de distanciation de sociale, d’adopter les gestes barrière et de porter un masque en cas de promiscuité et en complément, lors des visites.

La liste des musées, monuments et jardins ouverts : Saint Denis : Maison Carrère

Saint Joseph : le Labyrinthe en champ Thé, le Jardin des Bestioles

Saint Leu : Mascarin, Jardin botanique de La Réunion

Saint Pierre : Le Vieux Domaine

Salazie : Villa Folio



Les activités nautiques et sportives autorisées

Les activités nautiques et de plaisance sont de nouveau possibles dès lors qu’elles se pratiquent dans le respect des recommandations sanitaires, et des règles d’hygiène requises. L’arrêté préfectoral n°2020-837 du 14 mai autorise l’ensemble des activités nautiques sur les eaux extérieures et territoriales bordant La Réunion



Rassemblement de plus de 10 personnes

