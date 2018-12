Tous les équipements sportifs municipaux, (terrains, piscines, stades, gymnases…) et culturels (médiathèques et bibliothèques) de la ville Saint-Paul fonctionnent à nouveau ce lundi 3 décembre 2018. Les structures de proximité comme la Maison de Santé, les Cases, les salles polyvalentes et les Maisons pour tous rouvrent aussi.



Toutes ces équipements sont accessibles aux horaires habituels.