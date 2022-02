La grande Une Réouverture des écoles et reprise des transports scolaires : Le point commune par commune

Voici le tour d'horizon des communes qui rouvrent lundi les écoles. Par NP - Publié le Dimanche 6 Février 2022 à 15:44

Saint-Denis



Dans toutes les écoles, le service de restauration sera assuré. Dans les écoles les plus impactées par le passage du météore, un déjeuner simplifié sera proposé aux enfants.



Certaines écoles des écarts, notamment à Saint-François, au Brûlé et à la Montagne, sont encore privées d’électricité. La maire de Saint-Denis a demandé à EDF de faire de ces quartiers, une priorité du rétablissement du réseau électrique.



Sainte-Marie



L’ensemble de la commune est à nouveau alimenté en eau et en électricité. Par conséquent, toutes les conditions sont réunies pour réouvrir les écoles et accueillir les élèves de la commune dès lundi 07 février 2022.



Cependant, dans le secteur de Beaumont, des câbles sur la chaussée empêchent la circulation des véhicules. A partir du n°136 de la route de Beaumont, le transport scolaire ne pourra pas être assuré. Les parents sont invités à prendre leur disposition.

Plaine des Palmistes



La Municipalité vous informe que les écoles de La Plaine des Palmistes rouvriront demain lundi 7 février 2022.

Les équipes techniques et d'entretien, accompagnés des élus, ont travaillé à la remise en état des structures pour la meilleure reprise des élèves ce lundi.

Petite-Île "La Mairie de Petite-Île vous informe que le groupe scolaire « Le Vetyver » et l’école maternelle « Les Platanes Sud » seront fermées ce lundi 07 février 2022.

Compte tenu des contraintes sanitaires actuellement en vigueur dans les écoles, et considérant qu’à ce stade, la fourniture en électricité et en eau ne pouvant pas être garantie, la décision de fermeture de ces deux écoles a été prise.

La mairie vous remercie pour votre compréhension et espère que le rétablissement en électricité et en eau permettra une réouverture de ces deux écoles dès le mardi 08 février 2021."