A la Une ... Réouverture des écoles : Marco Boyer abandonne la partie

Sa réticence à vouloir rouvrir les écoles n'aura finalement pas tenu sur le long terme. Marco Boyer annonce la réouverture de certains niveaux scolaires dans sa commune. Un retour sur les bancs d'école qui commencera par les CM2 puis les CP. Par Ludovic Grondin - Publié le Vendredi 5 Juin 2020 à 16:44 | Lu 579 fois

3 juin : Marco Boyer écrit au Premier ministre sa réticence à ouvrir les écoles de la Plaine des Palmistes



La municipalité de la Plaine des Palmistes informe les parents de la réouverture des écoles à compter du jeudi 11 juin pour les élèves de CM2 et du lundi 15 juin pour les élèves de CP.



La réouverture se fera selon un planning établi par les écoles respectives (Claire Hénou et Zulmé Pinot). Les parents seront informés par le biais des enseignants des détails précis de l'accueil de leurs enfants sur la base de leur volontariat La municipalité de la Plaine des Palmistes informe les parents de la réouverture des écoles à compter du jeudi 11 juin pour les élèves de CM2 et du lundi 15 juin pour les élèves de CP.La réouverture se fera selon un planning établi par les écoles respectives (Claire Hénou et Zulmé Pinot). Les parents seront informés par le biais des enseignants des détails précis de l'accueil de leurs enfants sur la base de leur volontariat