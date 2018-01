Réouverture des déchèteries dans l’Ouest, sauf à la Chaloupe Saint-Leu

Pour toute information ou demande, vous pouvez :

En cas de saturation de la benne concernée, vous pouvez ainsi soit vous rediriger vers une autre déchèterie , soit reconsulter ultérieurement l’information. Elle est actualisée toutes les deux heures. Des vidages de caissons peuvent survenir entre temps.Bon courage si vous devez nettoyer et désencombrer votre jardin ou votre maison après le passage de Berguitta !Vous pouvez apporter vos déchets végétaux, encombrants, cartons, … en déchèterie Sinon, vous pouvez présenter vos déchets triés à la collecte en porte-à-porte. Nous vous remercions de les sortir la veille au soir ou avant 4h30 le matin du jour de collecte prévu à votre calendrier Sachez que les collectes sont assurées de nouveau dès ce matin, sauf dans les voies impraticables en raison des intempéries. Pour ces cas-là, des rattrapages seront prévus ultérieurement.Nous faisons un état des lieux de notre vaste territoire et faisons au mieux pour organiser les réajustements. Nous vous remercions de votre patience et de votre compréhension.