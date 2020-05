Réouverture des cinq postes de MNS à Saint-Paul

Afin d’accompagner les usagers qui souhaitent profiter de la plage après le confinement, la ville de St-Paul annonce la réouverture des postes des maîtres nageurs/sauveteurs de son territoire. Ainsi, les 5 postes de secours (Boucan Canot, Roches Noires, Hermitage village, Hermitage la Passe et la Saline) seront prêts à assurer la sécurité des baigneurs.



Des zones de baignade seront délimitées par les MNS, les activités nautiques se feront au risque et péril des usagers en dehors de ces limites. À noter qu’à Boucan Canot et aux Roches Noires, la baignade sera autorisée suivant le protocole habituellement en vigueur, c’est à dire en fonction de l’état de la mer et la présence du filet de protection contre le risque requin. Les filets de protection de Roches Noires seront étendus par la mairie d’ici quelques jours.



La municipalité rappelle que les jeux collectifs (volley, tennis...) restent interdits sur les plages, de même que le fait de s’allonger sur le sable et de bronzer. Les pique-niques sur les plages ne sont pas autorisés, notamment à l’Hermitage.