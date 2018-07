Réouverture des bureaux de la mairie de St-Louis dès demain

Un rendez-vous a été fixé entre le préfet et la majorité municipale de St-Louis en début de semaine prochaine. Hier, afin de "contester les restrictions budgétaires imposées par la Chambre régionale des comptes", le maire avait fermé les portes de la mairie. La réouverture ayant été conditionnée à une rencontre avec le préfet, Patrick Malet annonce ce mardi par communiqué que "les services municipaux seront ouverts dès mercredi 11 juillet 2018 aux horaires habituels et reprendront un service normal afin d’accueillir la population".Pour autant, l'édile et sa majorité affirme poursuivre la mobilisation. Des réunions d’informations aux administrés sont prévues les 11 et 12 juillet à la Rivière et à Saint-Louis.