Réouverture des bureaux de la CASUD

Suite au déconfinement annoncé par le Gouvernement, le Président de la CASUD et les maires des communes membres

(L’Entre-Deux, Saint-Joseph, Le Tampon et Saint-Philippe) informent les administrés du territoire de la réouverture de l’ensemble des services et bureaux de la CASUD du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00.



Les contacts par téléphone (0262 57 97 77) et par mail (contact@casud.re) sont à privilégier.



En cas de déplacement indispensable, et afin d’assurer la protection des usagers et des agents, les gestes barrières seront appliqués.



Le Président de la CASUD et les maires des communes membres remercient les administrés pour leur compréhension.



Fait au Tampon, le 12 mai 2020





Le Président de la CASUD

André THIEN-AH-KOON