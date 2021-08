La grande Une Réouverture des bars, restaurants et salles de sport ce mardi, voici les modalités

Suite à la publication de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire et du décret du 7 août, et après consultation des acteurs sociaux économiques, les mesures en vigueur à La Réunion évoluent. Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 9 Août 2021 à 18:40

Covid-19 : Mise en œuvre du Passe sanitaire à La Réunion : Réouverture des restaurants, bars et salles de sport



Le Passe sanitaire a en effet vocation à renforcer les conditions de protection de tous, au moment précis où la diffusion rapide et forte du variant Delta accroît les risques de contamination, comme d’hospitalisation pour les formes les plus sévères de la maladie.



Afin de limiter l’impact économique des mesures de restriction et de préserver l’emploi tout en freinant la propagation du Covid-19 sur le territoire, les établissements recevant du public qui étaient fermés depuis le 2 août pourront ré-ouvrir à partir du 10 août sous condition d’application du Passe sanitaire. Toutes les restrictions de jauges dans les établissements soumis au Passe sanitaire sont levées.



Le Passe sanitaire est désormais obligatoire pour l’accès: aux lieux de loisirs et de culture (salles de spectacle, cinémas, musée...), aux activités de restauration et débits de boissons, y compris en terrasse (cafés, bars, restaurants…), à l’exception de la restauration collective et de la vente à emporter, aux foires séminaires et salons professionnels, aux services et établissements de santé, sociaux et médico-sociaux (hôpitaux, maisons de retraite, EPHAD…), sauf dans les cas d’urgence. Le Passe sanitaire consiste en la présentation numérique ou papier d’une des trois preuves sanitaires suivantes : un schéma vaccinal complet, un test négatif de moins de 72h ou un certificat de rétablissement de plus de 11 jours et de moins de 6 mois.



Le décret du 7 août précise les cas de figure limitatifs valant contre-indications médicales à la vaccination et permettant la remise par les médecins traitants de l’attestation aux personnes concernées.



Les laboratoires de biologie et les officines de pharmacie vont prendre très rapidement des dispositions pour augmenter autant que possible les capacités d’accueil et de réalisation des tests de dépistage virologiques, pour un rendu de résultat dans les 20 minutes (TAG) ou dans les 24 heures (RT-PCR).



Ré-ouverture des bars, restaurants et salles de sport à compter du 10 août



Après consultation des acteurs socio-économiques, Jacques Billant, préfet de La Réunion, décide de ré-ouvrir à partir du 10 août, sous condition de présentation du Passe sanitaire, les établissements qui étaient fermés depuis le 2 août. Le Passe sanitaire devient donc obligatoire pour accéder à ces établissements en intérieur comme en extérieur.



Les mesures de confinement et de couvre-feu sont maintenues dans les mêmes conditions. Les établissements recevant du public sous Passe sanitaire sont donc eux aussi ouverts uniquement jusqu’à 18h00.



De plus, l’accès à ces établissements ne constitue pas un motif de dérogation au périmètre du confinement. Les personnes domiciliées à plus de 10km d’un restaurant ou d’une salle de sport ne peuvent pas y accéder, même si elles disposent d’un Passe sanitaire.



En fonction de l’évolution de la situation épidémique, le préfet pourra étendre le Passe sanitaire aux grands magasins et centres commerciaux de plus de 20 000m². A ce stade, cette mesure n’est pas mise en œuvre.



Les activités de prestation de services festifs à domicile (traiteurs, DJ), ainsi que l’accueil du public dans les salles des fêtes polyvalentes restent interdites.



Qu’est-ce que le Passe sanitaire et comment se le procurer ?



Afin de garantir l’accès au Passe sanitaire à La Réunion, 3 types de preuves non cumulatives seront admises.



Le certificat de vaccination attestant un schéma vaccinal complet



Le schéma vaccinal est complet :



Pour les personnes n'ayant jamais contracté la Covid : 1 semaine après la 2ème injection pour le vaccin Pfizer 4 semaines après l'injection unique du vaccin Janssen Pour les personnes ayant contracté la Covid : En cas d'infection antérieure à la première injection : une dose unique est suffisante 2 à 6 mois après l'infection. Le schéma vaccinal est complet 1 semaine après cette unique injection. En cas d'infection postérieure à la première dose de plus de 15 jours : le schéma est complet 11 jours après la date du résultat positif à la Covid. Si l’infection intervient moins de 15 jours après la première injection, une deuxième dose sera nécessaire, 2 à 6 mois après l’infection.



Attestation de vaccination



Depuis le 27 mai, toutes les personnes vaccinées, y compris celles qui l’ont été avant le 3 mai, peuvent récupérer leur attestation de vaccination sur le « portail patient » de l’Assurance Maladie.



Une fois votre certificat de vaccination en main, il suffit :

- de scanner le QR Code de droite

- de l’importer et le stocker dans votre téléphone, sur l’application TousAntiCovid / Carnet.



Le certificat de test négatif



Tous les tests RT-PCR et antigéniques génèrent une preuve dès la saisie du résultat par le professionnel de santé dans le portail SI-DEP, qui peut être imprimée en direct et qui est également mise à disposition du patient via un mail et un SMS pour aller la récupérer sur



Sur TousAntiCovid, l’importation de la preuve dans l’application sera à la main du patient :

· en scannant le QR Code, situé sur le document (format papier ou PDF issu de SI-DEP), qui accompagne le résultat du test,

· en cliquant sur le lien dans le portail SI-DEP, qui permet d'importer directement le résultat du test dans TousAntiCovid Carnet.



Le certificat de rétablissement délivré sur présentation d’un test positif datant d’au moins 11 jours et de moins de 6 mois



Un test positif devient automatiquement un certificat de rétablissement dès lors qu’il date de plus de 11 jours après le prélèvement et sera valable jusqu’à 6 mois après la date de prélèvement.



La présentation d’un certificat de rétablissement à la suite d’une contamination par la Covid peut se faire sous format papier ou numérique.



Il est possible de générer des certificats de résultat de tests antigéniques (TAG) ou PCR négatifs, ou PCR positifs, authentifiés avec un QR Code, récupérables sur le portail sidep.gouv.fr et importables dans TousAntiCovid.



Si le patient souhaite obtenir la trace d’un résultat positif qui remonte à plus de 3 mois et dans la limite des 6 mois :



Il en fait la demande au laboratoire qui doit transmettre à nouveau vers SI-DEP le résultat de cette analyse positive aux seules fins qu’un QR code puisse être généré.



Ce certificat de rétablissement avec le QR Code sera immédiatement disponible sur sidep.gouv.



Qui est concerné par le Passe sanitaire ?



Le Passe sanitaire sera demandé : A partir du 10 août pour toutes les personnes majeures souhaitant accéder aux établissements concernés, A partir du 30 août pour les personnels travaillant dans ces établissements, A partir du 30 septembre pour les adolescents de 12 à 17 ans.

Rappel des jauges et établissements où le passe sanitaire est applicable à La Réunion

L’Etat accompagne les acteurs sociaux économiques dans le déploiement du passe sanitaire



Les entreprises des secteurs protégés (S1 et S1 bis) situées dans un territoire soumis à l’état d’urgence sanitaire pendant plus de 21 jours au mois d’août bénéficieront du fonds de solidarité « renforcé » dans les conditions applicables en juin, soit à hauteur de 40 % de leur perte de chiffre d’affaires dans la limite de 20 % du CA et de 200 000 euros (20 % en août dans tous les autres territoires). La mise en œuvre du Passe sanitaire ne remet pas en cause cet accompagnement.



Un kit de déploiement du dispositif de contrôle, une foire aux questions et des visuels sont disponibles pour les professionnels sur le site internet de la préfecture :

http://www.reunion.gouv.fr/pass-sanitaire-r534.html