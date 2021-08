La grande Une Réouverture des bars et restaurants ce mardi annoncée par les syndicats

L'UMIH (Union des métiers et des industries de l'hôtellerie) et les autres acteurs économiques doivent évoquer ce lundi avec le préfet les modalités d'application du pass sanitaire dans les bars et restaurants de La Réunion qui ne peuvent plus accueillir le public depuis le début du reconfinement démarré le 31 juillet. Mais la réouverture des établissements ne fait aucun doute pour les syndicats. La préfecture doit officialiser sa décision en fin de journée. Par Baradi Siva - Publié le Lundi 9 Août 2021 à 11:55

Le Pass sanitaire va être appliqué à La Réunion et devrait permettre la réouverture des bars et des restaurants à partir de ce mardi. C'est ce qu'affirment les syndicats et notamment le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie à La Réunion, Patrick Serveaux.



Une réunion de travail est organisée par la préfecture pour évoquer les modalités de l'application du Pass sanitaire à La Réunion.



La préfecture devrait communiquer sur la décision du plus haut représentant de l'Etat à La Réunion en fin de journée. La réouverture des bars et des restaurants ce mardi n'est donc pas pour l'instant officielle, mais les acteurs du monde de la restauration sont très confiants.



Pour rappel, un couvre-feu dès 18 heures et un confinement (de 10 kilomètres du lundi au samedi, de 5 kilomètres le dimanche) sont en vigueur. Ces mesures-socles n'évolueront pas, même si les restaurants et les bars ont à nouveau l'autorisation d'ouvrir pour accueillir le public sur place.



Baradi Siva Rédacteur en chef adjoint Qui a fait quoi, où, quand et pourquoi ? 📧 baradi.siva@zinfos974.com 📞 06... En savoir plus sur cet auteur