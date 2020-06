Réouverture des Musées Régionaux

BON PLAN À NOTER !

Les musées régionaux : la Cité du Volcan, Kélonia, Stella Matutina et le Musée des Arts Décoratifs de l’Océan Indien (MADOI) réouvrent leurs portes à compter du mardi 2 juin.Les Réunionnaises et les Réunionnais pourront à nouveau découvrir ou redécouvrir les trésors de notre patrimoine commun, à la fois historique, scientifique, naturel et culturel.Dans chaque muséeCes dernières semaines pour préparer cette réouverture, les équipes des musées régionaux ont procédé dans chaque établissement aux aménagements indispensables au respect des mesures de protection sanitaire, pour assurer une visite sereine et agréable. Et pour des raisons de sécurité également, le port du masque sera obligatoire dans les musées.Dans les prochaines semaines, nous aurons également le plaisir de redémarrer la saison culturelle et scientifique des musées. Une actualité à suivre sur notre site www.museesreunion.fr Le 2 juin, les musées régionaux sont à nouveau au cœur du patrimoine réunionnais