A la Une . Réouverture des McDo en drive : Burger King et Quick Réunion grincent des dents





Avançant 4 priorités "absolues", à savoir la protection des clients, la protection des salariés, le respect du confinement et le respect des consignes gouvernementales, la société exploitante des Burger King et Quick à La Réunion avait elle aussi décidé de baisser le rideau de ses restaurants depuis le 16 mars dernier. En rouvrant uniquement les drive à quelques semaines de la fin du confinement, Burger Kings et Quick Réunion estiment qu’ "il est impossible selon nous, à ce jour, de garantir et respecter ces quatre points essentiels à la sécurité de tous. Et nous nous interrogeons donc : les autorités administratives et sanitaires auraient-elles entériné cette décision ?", lance Philippe Lariche."Nous savons que l’activité des « drive » et vente à emporter représente, en temps normal, 70% du chiffre d’affaires de ce type de restaurants. Et nous savons l’impact financier d’un tel arrêt d’activité".



Le président des deux franchises à La Réunion indique à son tour qu’il compte rouvrir en mode drive dès qu’un ensemble de mesures seront mises en place telles que la désinfection en profondeur des restaurants, la réception de masques pour l’ensemble du personnel, ou encore une procédure adaptée pour appliquer les gestes barrières.



En attendant, Burger King et Quick Réunion se félicitent de se "concentrer sur d’autres engagements". Les salaires des employés sont maintenus depuis le début du confinement et des colis alimentaires et de matériels ont été offerts à la Banque alimentaire ou encore au CHU. McDo a ouvert ses restaurants en drive ce mercredi après un mois de fermeture . Une nouvelle qui a fait grincer des dents du côté de la concurrence. "En ré-ouvrant, notre principal concurrent prend des risques, joue avec la santé de ses clients et salariés, et se joue des consignes gouvernementales", a réagi S2FOI par voie de communiqué ce mercredi.Avançant 4 priorités "absolues", à savoir la protection des clients, la protection des salariés, le respect du confinement et le respect des consignes gouvernementales, la société exploitante des Burger King et Quick à La Réunion avait elle aussi décidé de baisser le rideau de ses restaurants depuis le 16 mars dernier. En rouvrant uniquement les drive à quelques semaines de la fin du confinement, Burger Kings et Quick Réunion estiment qu’ "il est impossible selon nous, à ce jour, de garantir et respecter ces quatre points essentiels à la sécurité de tous. Et nous nous interrogeons donc : les autorités administratives et sanitaires auraient-elles entériné cette décision ?", lance Philippe Lariche."Nous savons que l’activité des « drive » et vente à emporter représente, en temps normal, 70% du chiffre d’affaires de ce type de restaurants. Et nous savons l’impact financier d’un tel arrêt d’activité".Le président des deux franchises à La Réunion indique à son tour qu’il compte rouvrir en mode drive dès qu’un ensemble de mesures seront mises en place telles que la désinfection en profondeur des restaurants, la réception de masques pour l’ensemble du personnel, ou encore une procédure adaptée pour appliquer les gestes barrières.En attendant, Burger King et Quick Réunion se félicitent de se "concentrer sur d’autres engagements". Les salaires des employés sont maintenus depuis le début du confinement et des colis alimentaires et de matériels ont été offerts à la Banque alimentaire ou encore au CHU. Zinfos 974 Lu 3659 fois







Dans la même rubrique : < > Covid-19: Gérald Darmanin annonce le versement d'une prime exceptionnelle aux fonctionnaires mobilisés NRL: La Région réagit à la décision du Conseil d'Etat