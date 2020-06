Les mesures de déconfinement autorisent la réouverture des fermes auberges. Nous sommes allés à Petite Ile, découvrir l'auberge DYNA et rencontrer Didier SORRES qui nous parle de son exploitation.

Version texte de la vidéo :

Direction le sud de l'île, à Petite-Ile, plus précisément à la rue des tangores. C'est ici, sur cette exploitation Agricole, que Didier SORRES a créé il y a neuf ans maintenant la ferme auberge DYNA.





Didier SORRES Fermier Aubergiste

« alors ici, nou lé sur une exploitation de 1,4 hectares avec une partie en agricole c’est un terrain détaché.

Et puis ben là ou sa nou lé, na une partie élevage, une partie ou mi fé l’hébergement et une partie ou mi fé la restauration en agrotourisme »



Son activité agrotouristique s'est arrêtée, pendant trois mois, pour respecter les contraintes sanitaires du confinement liés à l'épidémie de COVID 19. Une crise économique et sociale qui a impacté tout l'environnement de cette ferme auberge.





Didier SORRES Fermier Aubergiste

« jai pu tourner un petit peu sur des économies , vraiment léger, et après c’était surtout de s’arranger avec les fournisseurs, avec les banques pour pouvoir décaler un petit peu tout ça. Mais quoi qu’il en soit, il y a toujours ce trou existant. Pour tenir pendant ce temps-là, c’était de pouvoir décaler les échéances. »



Pour permettre la reprise d'activités de ces exploitations agrotouristiques, le Département accorde une subvention de 1500 euros par exploitation. Une centaine de structures est directement prise en charge.





Didier SORRES Fermier Aubergiste

« C’est vrai que la pu permettre au moins de participer un petit peu à acheter des aliments pour les animaux pour maintenir entre temps. D’ailleurs c’était principalement ça, pour aider à l’alimentation des animaux. »



Avec les nouvelles mesures de déconfinement, effective le 2 juin dernier, Didier SORRES a repris son activité de ferme auberge avec ses premiers clients et espère que le plus dur de la crise est maintenant derrière lui.



Un reportage de Mickael CUVELIER