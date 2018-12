Compte tenu de l'amélioration des conditions de circulation, en plus des lignes O3 et O4, les lignes O1,O2 et S4 du réseau Car Jaune seront remises en service à partir de 12h aujourd'hui, samedi 1 décembre.



Toutefois, l'évolution de la situation sur les routes, nous amènera à ajuster le fonctionnement du réseau Car Jaune en fonction des constats faits.