A la Une . Réouverture de la route du littoral en mode basculé

Le CRGT annonce la réouverture de la route du Littoral à partir de 5h. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mercredi 23 Février 2022 à 05:52

Le communiqué :



La RN1 Route du Littoral est rouverte en mode basculé côté mer, entre Saint-Denis et la Possession, avec 1 voie vers l’Ouest et 2 en sens inverse.



