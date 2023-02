Réouverture de la route de Salazie : Un peu de sérieux M. Melchior !

Réouverture depuis ce mercredi 8 février, en alternat, de la route de Salazie, fermée depuis le 26 janvier, au niveau de « La Passerelle ». Bonne nouvelle donc pour les usagers de la RD 48 et la population de Salazie qui viennent de vivre 15 jours de cauchemars et l’économie locale très lourdement impactée. Pour autant, tout risque n’est pas écarté. Nous ne sommes pas à l’abri d’une catastrophe de grande ampleur à tout moment, cet axe demeurant l’une des routes les plus dangereuses – voire la plus dangereuse - de l’Ile. Et à ce jour, aucune piste à long terme n’a été sérieusement étudiée. Pour preuve, le Président du Conseil Département présent à « cette occasion exceptionnelle », accompagné du maire de Salazie , Stéphane Fouassin , a lancé un appel à « …la mobilisation des acteurs institutionnels, Etat , Région , Cirest , communes , POUR TOUVER ENSEMBLE LES MEILLEURES SOLUTIONS à long terme , face aux éboulis récurrents qui affectent la vie du Cirque … » !!!! Quelle excellente idée. Fallait vraiment y penser. Un peu de sérieux Mr Melchior !



LE PROJET DE TELEPHERIQUE DATANT DE 2015 AUX OUBLETTES !



S’agissant précisément de solutions à long terme, en 2015, la Région présidée par Didier Robert avait annoncé le lancement d’une étude de faisabilité pour 2 téléphériques, l’un à Cilaos et l’autre à Salazie, comme alternatives possibles à l’automobiles, mais également, précisait la Région, à cause des axes routiers présentant une sensibilité forte entrainant des éboulements réguliers. Une enveloppe de 100 000 Euros avait été prévue pour cette étude. Il s’agissait aussi pour la Région «… d’un mode de transport ayant aussi bien une vocation touristique que de transport régulier de personnes, mais aussi de marchandises … ». Concernant plus particulièrement le projet de Salazie, la Région précisait même avoir déjà sélectionné les éventuels trajets, le périmètre de faisabilité concernait 4 communes, à savoir Bras-Panon, Saint-André, Sainte-Suzanne et Sainte-Marie.



Rappelons que le maire de Salazie, Stéphane Fouassin , siégeait dans la majorité régionale de décembre 2015 à Juin 2021 . Il avait succédé à l’une de ses adjointes qui occupait le poste à la Région depuis 2010. Huit années se sont écoulées depuis. Ces études de faisabilité ont-elles réellement été faites ? Où est passé ce projet. La population de Salazie et les Réunionnais en général aimeraient bien le savoir. Surtout dans le contexte actuel.



Par ailleurs, compte tenu de l’extrême gravité de la situation – aucune piste ne devant être négligée - ne serait-il pas temps que les collectivités compétentes creusent l’idée émise jadis, par Paul Vergès, d’un itinéraire Mare- à-Martins –Sainte Marie ? Idée reprise d’ailleurs, mais très légèrement il est vrai, pour les besoins d’une campagne électorale, par feu Hilaire Maillot, ancien maire de Salazie. Le Cirque de Salazie, mais pas seulement, aurait tout à gagner . Et comme le disait souvent Paul Vergès « ..Il est tard , mais peut-être pas trop tard .. » .