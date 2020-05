Rubrique sponsorisée Réouverture de la déchèterie mobile du Plate ce samedi 23 mai À l’heure du déconfinement, les activités habituelles reprennent progressivement… Il en est de même pour la déchèterie mobile à disposition des habitants du quartier du Plate dans les Hauts de Saint-Leu. Ce service de proximité supplémentaire (en plus des collectes en porte-à-porte) pour déposer les déchets rouvre exceptionnellement ce samedi 23 mai 2020. Retrouvez ici le planning des prochaines ouvertures. Par TCO - Publié le Mardi 19 Mai 2020 à 09:22 | Lu 105 fois

Si vous habitez le Plate, votre déchèterie mobile vous rouvre ses portes exceptionnellement ce samedi 23 mai 2020.

Rendez-vous tous les 2e samedis du mois de 8h à 12h sur la place Maxime Laope, à savoir :

samedi 13 juin

samedi 11 juillet

samedi 8 août

samedi 12 septembre



Vous pourrez y déposer vos encombrants, déchets végétaux et déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE).

Cependant, les déchets ménagers, les gravats, les batteries ou encore les pneus ne seront pas acceptés.





En dehors de ces permanences, vous bénéficiez toujours des deux options alternatives existantes :





La collecte en porte-à-porte

Les déchets doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte ou avant 4h30 du matin le jour-même.

Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ne doivent en aucun cas se retrouver sur le bord des routes ou dans les ravines ! Stop aux dépôts sauvages ! ►





Tout dépôt de déchets en dehors des jours prévus au calendrier ou tout dépôt sauvage est passible de contravention, pouvant aller jusqu’à 1 500 euros d’amende.





L’apport en déchèterie Pour gérer vos déchets recyclables, sur la commune de Saint-Leu vous pouvez toujours vous rendre à :



la déchèterie du Thénor

la déchèterie de la pointe des Châteaux

la déchèterie de la Chaloupe Accès gratuit, 7 jours/7.





ATTENTION : Mesures de sécurité sanitaire, et nouveaux jours et horaires d’ouverture au public en cours (contexte Covid-19) : du lundi au samedi, de 8h30 à 12h et de 12h30 à 17h30 | le dimanche de 8h à 12h30.





Rappel Compte tenu de l’actualité sanitaire, un dispositif de prévention et de sécurité est mis en place afin de respecter les gestes barrières de lutte contre le Covid-19 et de préserver la santé de chacun. Voici les mesures spéciales en vigueur :



Port du masque recommandé

Respect de la règle de distanciation (entre 1 m et 1,50 m)

L’agent d’accueil ne sera pas en mesure de vous aider, ni de vous accompagner pour vider vos déchets. ► Pour toute information complémentaire, contactez le Numéro Vert du TCO 0800 605 605 (appel gratuit à partir d’un poste fixe, et d’un mobile suivant l’opérateur), aux horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h à 16h, et le vendredi de 8h à 15h.

