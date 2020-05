Réouverture de la déchèterie de Dos d’Âne ce mercredi 20 mai

La collecte en porte-à-porte

Tout dépôt de déchets en dehors des jours prévus au calendrier ou tout dépôt sauvage est passible de contravention, pouvant aller jusqu’à 1 500 euros d’amende.







L’apport dans une autre déchèterie

Dispositif de prévention et de sécurité

Port du masque recommandé

Respect de la règle de distanciation (entre 1 m et 1,50 m)

L’agent d’accueil ne sera pas en mesure de vous aider, ni de vous accompagner pour vider vos déchets.

► Pour toute information complémentaire, contactez le Numéro Vert du TCO 0800 605 605 (appel gratuit à partir d’un poste fixe, et d’un mobile suivant l’opérateur), aux horaires d’ouverture : du lundi au jeudi de 8h à 16h, et le vendredi de 8h à 15h.



En dehors des créneaux d’ouverture de la déchèterie de Dos d’Âne, vous bénéficiez toujours des deux options alternatives existantes :Vos déchets végétaux et encombrants sont collectés en porte-à-porte, suivant votre calendrier de collecte Les déchets doivent être sortis la veille au soir du jour de collecte ou avant 4h30 du matin le jour-même.Les déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) ne doivent en aucun cas se retrouver sur le bord des routes ou dans les ravines ! Stop aux dépôts sauvages ! ► + d’infos pour bien les gérerPour gérer vos déchets recyclables, sur la commune de La Possession vous pouvez toujours vous rendre à la déchèterie de Saint-Laurent (accès gratuit, 7 jours/7).ATTENTION : Mesures de sécurité sanitaire, et nouveaux jours et horaires d’ouverture au public en cours (contexte Covid-19) : du lundi au samedi, de 8h30 à 12h et de 12h30 à 17h30 | le dimanche de 8h à 12h30.Compte tenu de l’actualité sanitaire, un dispositif de prévention et de sécurité est mis en place afin de respecter les gestes barrières de lutte contre le Covid-19 et de préserver la santé de chacun. Voici les mesures spéciales en vigueur :