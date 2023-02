Réouverture de la Route de Salazie : Circulation en alternat sur une voie

DEPARTEMENT : REOUVERTURE DE LA RD48, ROUTE DE SALAZIE



Ce mercredi 8 février les Salaziens ainsi que tous les usagers peuvent de nouveau emprunter la route de Salazie ( RD48 ).



Après 15 jours de travaux de sécurisation des falaises de Salazie, la route est rouverte et ce, grâce à l’efficacité du travail des agents du Département et des cordistes de l'entreprise GTOI qui ont œuvré sans relâche pour minimiser la durée des travaux.



Le Président du Département Cyrille Melchior et le maire de Salazie Stéphane Fouassin se sont rendus sur place à cette occasion de la réouverture de la RD48 , très attendue de tous.



"Je remercie les usagers pour leur patience et leur compréhension face à cet évènement lié à la géologie du cirque ainsi que l’ensemble des acteurs qui ont travaillé 7j sur 7 depuis le 26 janvier pour sécuriser la RD 48, unique desserte du cirque de Salazie" a, en préambule, indiqué le Président du Département ajoutant que "la seule préoccupation du Département a été de sécuriser les déplacements des Salaziens et répondre à un double enjeu, la sécurisation de la route face aux aléas naturels et le maintien de la desserte du cirque, pour répondre aux enjeux sanitaire, sociaux, éducatifs et économique (tourisme, agriculture), …"



L’annonce de la réouverture de la route à la circulation sur une voie en mode alternée est donc effective dès ce jour à compter de 17h.



Cyrille Melchior a par ailleurs lancé un message à tous les acteurs institutionnels "la mobilisation de tous les acteurs, Etat, Région, CIREST, communes est nécessaire pour trouver ensemble les meilleures solutions à mettre en place pour sécuriser sur le long terme la desserte du cirque (sécurisation de l’itinéraire, autres modes de desserte, …). De plus la mise en place d’un plan de sécurité et de sauvegarde est souhaitable pour définir en amont les procédures et modalités d’accompagnements des Salaziens, en cas d’enclavement du cirque, en lien avec l'ensemble des institutions, dont les chambres consulaires, …".



Toutefois, le Département invite l’ensemble des usagers de cette route à la plus grande prudence et rappelle que les agents routiers restent mobilisés pour garantir la sécurité sur cet itinéraire comme sur l’ensemble du réseau routier départemental