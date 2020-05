A la Une . Réouverture de l'ensemble des établissements scolaires le 2 juin à La Réunion

Trois semaines après la levée du confinement, Jacques Billant, préfet de La Réunion, Vêlayoudom Marimoutou, recteur de l’académie de La Réunion et François Chieze, directeur de la veille sanitaire de l’Agence Régionale de Santé s'expriment sur les mesures de lutte contre le Coronavirus COVID-19. Le recteur de l'Académie de La Réunion, Vêlayoudom Marimoutou, a annoncé la réouverture des établissements scolaires le 2 juin. Par Amandine Dolphin - Publié le Vendredi 29 Mai 2020 à 18:04 | Lu 3063 fois

Suite aux annonces du gouvernement jeudi soir, la préfecture a fait le point ce vendredi sur la stratégie locale de dé-confinement. Le recteur de l'Académie de La Réunion, Vêlayoudom Marimoutou a détaillé les mesures concernant la réouverture des établissements scolaires à compter du mardi 2 juin.



"Tous les voyants sont au vert à La Réunion et tous les élèves doivent reprendre le chemin de l’école", a d'abord annoncé le préfet de La Réunion. Pour le recteur, "après 15 jours de déconfinement le bilan est positif" dans les 175 écoles ouvertes - soit le tiers des écoles de l'île - depuis le 18 mai, avec des dispositifs de sécurité sanitaire déployés et une présence des élèves "satisfaisante", selon le recteur.



"15 maximum par classe"



"Il est temps de permettre la reprise pour les élèves", estime le recteur. Cette décision de réouverture le 2 juin va de pair avec des aménagements au niveau de l'accueil. Les élèves seront 15 par classe - comme le veut le protocole sanitaire - et les horaires seront aménagés. 8 communes - en plus de celles ayant déjà rouvert le 18 mai - ont fait part de leur intention de rouvrir leurs écoles dans les jours qui viennent (Étang-Salé le 2 juin, Le Tampon, St-André, St-Benoit, St-Louis, St-Pierre, Ste-Suzanne et le Port dans les jours qui suivent).



"Il y aura mise en demeure" des communes qui n'ouvriront pas leurs écoles



"Pour d'autres, le travail continue, les familles seront contactées individuellement par les directeurs d'école", précise le recteur qui clame : "Je ne peux pas accepter alors que notre département est en vert profond, que des communes persistent à n'ouvrir aucune école". En ce qui concerne les communes qui n'ouvriront pas les écoles, "il y aura mise en demeure", prévient Vêlayoudom Marimoutou.



Les 86 collèges seront également tous rouverts à compter du 2 juin. Les élèves de 4e et 3e vont reprendre de manière plus importante à compter de mardi. "Le pourcentage d'élèves accueillis a été au-delà des prévisions" ces dernières semaines, indique le recteur : 30% des élèves de 6e et 25% des élèves de 5e, 20% des effectifs ont repris en SEGPA.



À l'école comme au collège, une alternance des groupes entre présentiel et distanciel pour accueillir tous les élèves sur une partie de la semaine au moins sera mise en place. Pour accueillir le maximum d'élèves sans déroger à la règle du "15 maximum par classe" d'autres modules sont en préparation : sport, santé, culture, civisme soit le dispositif 2S2C "qui doit permettre d'accueillir les élèves avec un encadrement périscolaire".



Plus d'un million de masques ont été réceptionnés pour les lycées



En ce qui concerne les lycées, "ils sont prêts à accueillir les élèves le 2 juin", a annoncé le recteur. 48 lycées publics et privés"sont mobilisés depuis plusieurs semaines pour préparer au mieux cette reprise dans un cadre sécurisé en concertation étroite avec les services de la Région". "Tous les établissements ont reçu les équipements préconisés par le protocole sanitaire, tant pour les élèves que pour les personnels". Plus d'un million de masques ont été réceptionnés pour les lycées. Les modalités précises d'accueil des élèves selon les filières seront communiqués par les chefs d'établissement. L'épreuve orale du BAC de Français est annulée et sera validée en contrôle continu, comme l'a annoncé Jean-Michel Blanquer ce jeudi soir.



