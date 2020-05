Réouverture de Mascarin jardin botanique le 19 mai 2020

Dans le respect des règles de sécurité sanitaire, venez (re)découvrir l’incroyable diversité de la flore de ce site d’exception sur les 8 ha du domaine, et au fil des collections botaniques (Caféiers, Verger créole, Plantes endémiques, Palmiers, Cactées…).



Ouverture de 9h à 17h du mardi au dimanche

Visite guidée (10 personnes maximum) à 11h et 14h30

Parcours conseillé en visite libre

1 000 espèces et 4 000 individus présentés

Repas à emporter sur place (auprès du restaurant le Vieux pressoir)



