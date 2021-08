Réouverture au public de l’accueil du service Aménagement Opérationnel et Logement et Service foncier et gestion patrimoniale



À compter de ce mercredi 01 septembre 2021, l’accueil du bâtiment Service Aménagement Opérationnel et Logement et du Service Foncier et gestion patrimoniale sera à nouveau ouvert au public aux horaires habituels. Compte tenu du contexte sanitaire actuel, il est souhaitable de prendre rendez-vous avant de vous déplacer.



Du lundi au jeudi de 8h à 16h puis le vendredi de 8h à 15h.

Tel : 0262 45 90 30

Adresse : 1, rue Évariste de PARNY, 97460 Saint-Paul