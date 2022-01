Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Réorganisation de l’accueil dans des services En raison du signalement de cas de Covid-19 et d’agents cas contact actuellement en isolement, le service Aménagement opérationnel et programmation logement et le service foncier, gestion patrimoniale et topographie ne peuvent assurer l’accueil physique du public.

En raison du signalement de cas de Covid-19 et d’agents cas contact actuellement en isolement, le service Aménagement opérationnel et programmation logement et le service foncier, gestion patrimoniale et topographie ne peuvent assurer l’accueil physique du public. Les administrés peuvent contacter le service Aménagement opérationnel et programmation logement au 02 62 45 90 30 et le le service foncier, gestion patrimoniale et topographie au 0262 45 90 38.

En raison du signalement d’un cas de Covid-19, les bureaux du service Application du droit des sols ferment ce lundi 17 janvier 2022 pour permettre la désinfection des locaux sauf ceux de l’étage (cellule instruction, numérotation postale et secrétariat). La cellule accueil au rez-de-chaussée reste, elle, ouverte. Le service rouvrira normalement ce mardi 18 janvier 2022.

Nous vous rappelons que le port du masque et le respect des gestes barrières restent obligatoires dans les services municipaux.







