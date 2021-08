Culture Réo1, le graffiti comme moyen d'expression

Yannis Sinapayen Sinamalé plus connu sous son nom d’artiste Réo1, est issu de la culture graffiti old school réunionnaise. Il allie graffiti, sérigraphie, abstrait et dessin en faisant de ses œuvres une synthèse de la diversité culturelle. Découvrez celui qui fait de son art, une projection d’énergie et d’audace perpétuelle. Par Karoline Chérie - caroline@zinfos974.com - Publié le Samedi 14 Août 2021 à 18:00

Réo1 est tombé dans le dessin depuis l’école primaire mais a commencé ses premiers graffitis au lycée en 1989. Initié par Enzo qui deviendra son mentor, ils fondent leur premier Crew : les NGS (New Generation Supreme).

“ Le graffiti est une manière à nous de dire qu’on « Existe »dans cette société. Je préférais tagger que de trainer avec des mauvaises personnes. A L’époque il n’y avait pas de distractions à Saint-Denis. Alors, j’ai commencé le graffiti avec des lettrages, des personnages et des messages. Cela correspondait plus avec mon aisance pour le dessin, et le rendu est plus intéressant qu’un tag (signature)”.



La seconde vie des objets "déchets" dans l’art

A 48 ans, Yannis revendique la simplicité matérielle de ses créations élaborées à partir de matériaux naturels (bois, papier, tissus…). Adepte de la récup, il redonne vie et une âme aux objets. Il ne possède pas de cahier de charges défini, ses pièces témoignent de son environnement immédiat. Il alterne aussi son travail par la création de pièces uniques liées à la décoration.

“Le concept de la récup est d’utiliser nos propres déchets et encombrants, en faire une nouvelle utilité, un nouvel usage et intérêt. C’est du recycl’art. Il est très important de laisser les valeurs de l’environnement à nos enfants”.



